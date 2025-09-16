Haberler

Aydın'da Tanker ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ve tanker çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçların dere yatağına devrilmesi dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tanker ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla kara yolunda ilerleyen Ç.Ö. idaresindeki 09 M 0190 plakalı yolcu minibüsü, A.Ç. idaresindeki 34 DZ 4940 tankerle çarpıştı.

Yolcu minibüsü ve tanker yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza bölgesine sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs şoförü ile aynı araçtaki 2 kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

