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Aydın'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 Ağustos'ta serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda Tutumeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ovaeymir Mahallesi'ndeki sulama kanalında 25 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren Arda Tutumeri (12), Aydın Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Efeler'de 25 Ağustos'ta arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Tutumeri, bir süre sonra gözden kaybolmuş, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk Aydın Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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