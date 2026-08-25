Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi
Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan 12 yaşındaki A.T., çevredekiler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.
Ovaeymir Mahallesi'ndeki sulama kanalına arkadaşlarıyla serinlemek için giren A.T. (12), bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredekiler, kanala girerek A.T'yi sudan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.T, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA