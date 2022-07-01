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Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulundu

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesine teslim edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesine teslim edildi.

Ataeymir Mahallesi Hamazardı mevkisindeki arazide su için sondaj çalışması yapan M.D, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki eseri, müzeye götürdü.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Ataeymir Karacasu Aydın Roma Güncel Haberler

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