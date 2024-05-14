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Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda Aylin Pekin adlı kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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