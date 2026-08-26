Nazilli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletli iki maskeli saldırganın ateş açması sonucu baba ve oğlu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan baba-oğlunun hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğlu, tedavi altına alındı.
M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç, (15) Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA