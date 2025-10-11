Haberler

Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, zorla araç içine bindirilmeye çalışılan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye ulaştırdı. Polis, olayla ilgili şüphelileri arıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.S.C. (22) ve U.K. (23), M.A'yı 09 AJB 953 plakalı otomobile zorla bindirmek istedi.

Otomobile binmemek için direnen M.A, tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, Kemer Mahallesi'ndeki boş arazide terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
500
