Aydın'da silahla vurulan kişi öldü
- Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muğla Bulvarı'nda silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede pompalı tüfekle vurulduğu değerlendirilen Ömer İncekaya'nın (36) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat