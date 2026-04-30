Haberler

Aydın'da silahla vurulan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muğla Bulvarı'nda silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede pompalı tüfekle vurulduğu değerlendirilen Ömer İncekaya'nın (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

