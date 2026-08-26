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Efeler'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Efeler'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, İzmir Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 HD 995 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine aracı durduran sürücü dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması da yaptı. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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