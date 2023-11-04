Aydın'da seyir halindeki otobüs alev aldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, seyir halinde olan yolcu otobüsü alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Söke bağlantı yolunda meydana geldi. Muğla-İzmir seferini yapan 16 AKT 245 plakalı yolcu otobüsü yolcularla birlikte seyir halindeyken motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak yolcularla birlikte aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yolcu otobüsü hurdaya döndü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, otobüsün motor kısmında başlayan yangın, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)