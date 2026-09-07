Aydın'da seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan demirlerin çarptığı çocuk yaralandı
- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan demirlerin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ö.G. idaresindeki 09 AUU 651 plakalı kamyonetin kasasından sarkan demirler, Bağcıllı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğu M.Ç'nin başına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan çocuk yüzünden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.