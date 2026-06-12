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Aydın'da 4 bin 500 adet ecza hap ele geçirildi; 3 gözaltı

Aydın'da 4 bin 500 adet ecza hap ele geçirildi; 3 gözaltı
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Aydın'da polisin düzenlediği operasyonda 4 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı.

AYDIN'da polisin düzenlediği operasyonda toplam 4 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Güzelhisar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden Eray E.'nin üzerinde 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Eray E.'nin ifadesinden yola çıkan polis, aynı gün akşam Şahin Ö. ve Ferhat D.'ye yönelik harekete geçti. Şüphelilerin kaldığı evdeki aramada; 4 bin adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Şahin Ö. ve Ferhat D. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eray E. ve Ferhat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Şahin Ö. serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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