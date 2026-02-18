Haberler

Büyük Menderes Nehri taştı; mahsur kalan çiftlik sahibi, jandarma helikopteri ile kurtarıldı

Güncelleme:
Aydın'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri taştı ve Koçarlı ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı. Mahsur kalan bir çiftlik sahibi, jandarmaya ait helikopterle kurtarıldı.

AYDIN'da sağanakta debisi yükselen Büyük Menderes Nehri taştı; Koçarlı ilçesindeki tarım arazileri su altında kalırken, bölgede mahsur kalan bir çiftlik sahibi jandarmaya ait helikopterle kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla etkisini arttıran sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Menderes Nehri taştı. Koçarlı ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı. Sel suları nedeniyle Abdullah Ö., kendine ait çiftlikte mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Abdullah Ö., yardım talep etti. Jandarma ekipleri, Abdullah Ö.'nün kurtarılması için çalışma başlattı. Abdullah Ö., Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
