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Çine'de Saman Yüklü Tırda Yangın

Çine'de Saman Yüklü Tırda Yangın
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Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki saman yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Tır sahibinin yakınları gözyaşı döktü.

Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mutaflar Mahallesi'nde E.İ'ye ait park halindeki 09 ATJ 601 plakalı saman yüklü tırda, yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangını söndürme çalışmalarını izleyen tır sahibinin yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA
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