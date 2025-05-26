Aydın'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Aydın'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor
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Aydın'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor
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Aydın'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı vatandaşlar hazırlıklı oldu.

Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

AYDIN - Aydın'da sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından, beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren zaman zaman şiddetli olarak etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte zaman zaman trafikte aksamalar oldu. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini alarak yağışa hazırlıklı oldukları görüldü. Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanırken, sağanak yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Güncel
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