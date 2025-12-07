Haberler

Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralayan sürücü gözaltına alındı

Aydın'da, eski eşiyle evli bir polis memuruna aracıyla çarpan kişi gözaltına alındı. Olayın ardından kazaya karışan sürücü, yaralı polis memurunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydın'da eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

A.A. idaresindeki otomobil, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı.

Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaştı.

A.A. gözaltına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

Kaza ve fotoğraf çekmesi kamerada

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, yaralı kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
