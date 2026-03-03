Haberler

Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki karı koca yaralandı

??????? Aydın'ın Nazilli ilçesinde pikabın motosiklete çarpması sonucu yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.

H.D. idaresindeki 09 HD 347 plakalı pikap, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda, M.Y'nin kullandığı 09 AJU 957 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Y. ve motosikletteki hamile eşi E.Y. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pikap sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
