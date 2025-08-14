Aydın'da Otoyolda Yangın: Kamyon Alev Alev Yandı

Aydın'da Otoyolda Yangın: Kamyon Alev Alev Yandı
Aydın İzmir Otoyolu'nda park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangından etkilenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da otoyoldaki kamyonda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

K.Ç. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon, İzmir-Aydın Otoyolu'nda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu, araç ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangından etkilenen sürücü K.Ç, Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

