Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Otoyol İnşaatında Vinç Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç bomunun kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. İnşaat sırasında malzeme taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı ve işçi düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Çalışmaların sürdüğü Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında malzeme taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı.

Bu sırada kolonda çalışan işçi Hüseyin Çakar (39) dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yenipazar Kaza Yaşam Güncel Haberler

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Bakmadan Geçme

Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler,ne zaman, nerede çekildi? Carl Jung'dan Hayatı Değiştirecek 10 Alıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title