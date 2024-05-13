Aydın'da Otoyol İnşaatında Vinç Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç bomunun kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. İnşaat sırasında malzeme taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı ve işçi düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Çalışmaların sürdüğü Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında malzeme taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı.
Bu sırada kolonda çalışan işçi Hüseyin Çakar (39) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.