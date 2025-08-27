Aydın'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Aydın'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan bir otomobile çarpmamak için manevra yapan araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir Çakıcı yönetimindeki 09 HN 712 plakalı otomobil, trafik lambası kırmızı yandığı için yavaşlayan önündeki otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması üzerine kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bekir Çakıcı ve Emine Çakıcı yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışık yanınca bir otomobilin yavaşladığı, arkasından gelen 09 HN 712 plakalı otomobilin, yavaşlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
