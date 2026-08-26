Haberler

Efeler'de Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Efeler'de Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Çıbık'a (60) otomobil çarptı. Çıbık olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülay Çıbık (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.10 sıralarında İmamköy Mahallesi Gölcük mevkisinde meydana geldi. Aydın-Denizli kara yolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. (19) idaresindeki 09 EN 365 plakalı otomobil,yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Çıbık'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çıbık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıbık'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri sürücü S.Ç.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var

Süleymancılar'a son dalga operasyonda karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti

Bir dönem sona erdi: Müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var