Aydın'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazada durumu ağır olan sürücü hastaneye sevk edilirken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Bozdoğan-Nazilli kara yolu Ziyaretli Mahallesi'nde S.Ç. (33) yönetimindeki 09 ACY 895 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan H.Z. idaresindeki 09 E 4983 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada sürücü, eşi Ş.Ç. (32) ve çocukları Y.Ç. (10) ile L.Ç. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü S.Ç, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Traktör sürücüsü H.Z. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ailenin, Nazilli'deki yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
