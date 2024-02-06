Aydın'da Otomobil Durakta Bekleyenlere Çarptı: 3 Yaralı
Aydın'da bir otomobilin otobüs durağında bekleyenlere ve trafoya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve duraktaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere ve trafoya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
D.G'nin kullandığı 10 HN 614 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce durakta bekleyenlere ardından da trafoya çarptı.
Kazada sürücü ve duraktaki 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, aracın yoldan çıkarak durakta bekleyenlere çarptığı anlar yer aldı.