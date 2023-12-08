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Aydın'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

8 Aralık 2023 09:30 Son Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mevlüt Uysal'ın kullandığı otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine götürüldü. Uysal'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.