Aydın'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mevlüt Uysal'ın kullandığı otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine götürüldü. Uysal'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mevlüt Uysal'ın (89) kullandığı 09 UF 298 plakalı otomobil, Dereağzı Mahallesi'nde devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.