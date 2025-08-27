Aydın'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İzmir Bulvarı'nda bir otomobilin devrilmesi sonucu B.Ç. ve E.Ç. yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı'nda B.Ç'nin kullandığı 09 HN 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yanındaki E.Ç yaralandı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı KGYS kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışık yanınca bir otomobilin yavaşladığı, arkasından gelen 09 HN 712 plakalı otomobilin, yavaşlayan arabaya çarpmamak için manevra yaptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.

