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Aydın'da otomobil bekçi kulübesine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil bekçi kulübesine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Aydın'da otomobilin bekçi kulübesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobilin bekçi kulübesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda ilerleyen B.Ü. (54) yönetimindeki 20 ABE 872 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi civarında önce bariyerlere, ardından yol yapım şantiyesinin bekçi kulübesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Kulübedeki Mehmet Tunca'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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