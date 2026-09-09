Haberler

Aydın'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda başlayarak otoyol kenarına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda başlayarak otoyol kenarına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Zeybek Mahallesi Arıkbaşı mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aydın-İzmir Otoyolu yanında bulunan otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! "Hazırız" diye duyurdular
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia