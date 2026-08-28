Efeler'de Otluk Yangını Villalara Yaklaştı
AYDIN'ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe ve ardından villaların bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere karadan müdahale ediyor.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan otluk alanda çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangın, yakındaki villaların bahçelerine kadar yaklaştı. Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor.
Işıklı Mahallesi'nde otluk alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerleyerek yakındaki zeytinliğe sıçradı. Alevler ardından da yakındaki villaların bahçelerine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı