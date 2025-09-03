Aydın'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yetkililer, yangının sebebini araştırıyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
