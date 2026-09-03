Haberler

Aydın Çine'de yangın: 5 helikopter 6 uçakla müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanda ve zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanda ve zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bahçearası mevkisindeki ormanlık ve zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına karadaki ekiplerin yanı sıra 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Neler oluyor orada? Kimse anlam veremedi
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Al-Musrati'nin yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor

Yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor