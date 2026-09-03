Aydın Çine'de yangın: 5 helikopter 6 uçakla müdahale

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanda ve zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bahçearası mevkisindeki ormanlık ve zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına karadaki ekiplerin yanı sıra 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor.

Kaynak: AA