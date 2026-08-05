Çine'deki orman yangınında bir tutuklama
Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan S.K. (53) ve eşi K.K. (45) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
K.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kocası S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çiftin, yangının meydana geldiği Kavşıt mevkisinde oturduğu öğrenildi.
Kaynak: AA