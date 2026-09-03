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Çine'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Çine'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın’ın Çine ilçesinde, Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Çine ilçesinde, Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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