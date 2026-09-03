Çine'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın’ın Çine ilçesinde, Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Çine ilçesinde, Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı