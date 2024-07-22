Aydın'da Nehirde Sürüklenen Çobanın Cansız Bedeni Bulundu

AYDIN'ın Söke ilçesinde, serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren ve akıntıyla sürüklenen çoban Ramazan Yatkın'ın (62), 15 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Burunköy Mahallesi'nde oturan çoban Ramazan Yatkın, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yatkın'dan haber alamayan yakınları bölgeye giderek arama yaptı. Ramazan Yatkın'ın elbiselerini nehir kenarında gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhnbar üzerine bölgeye 4 jandarma ekibi, Muğla Polis Su Altı Arama Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Nehir boyunca yapılan arama çalışmalarında Yatkın'ın elbiselerinin bulunduğu kıyıdan 15 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Yatkın'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.