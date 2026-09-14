Haberler

Aydın’da nakit ve para dolu çantayı alan şüpheli tutuklandı

Aydın’da nakit ve para dolu çantayı alan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde içerisinde para ve altın bulunan çantayı alıp götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde içerisinde para ve altın bulunan çantayı alıp götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin çantayla yürüdükleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Yahya Ümit Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, içerisinde 54 bin TL nakit para ile altınların bulunduğunu belirttiği çantasının kaybolduğu gerekçesiyle polise başvurdu. Çantadaki para ve altınların toplam değerinin yaklaşık 130 bin TL olduğu öne sürüldü. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma çalışma kapsamında çantayı alan kişilerin Ayşegül Ağaç ile Y.H.T. olduğunu belirlendi. İki şüphelinin çantayla yürüdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, dün polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ayşegül Ağaç ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

Marmara'daki gemi faciasından ilk haber! 12 gün sonra bulundu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı

Vanlı Kara Haydar'ın eşi hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerine 2 bin 800 tane el dedektörü dağıttık

Okullarda yeni dönem! 3 bine yakın dağıtıldı
Aziz İhsan Aktaş'a suikast hazırlığı davasında 8 sanıktan 6'sına tahliye kararı

Ölüm listesindeyim demişti! Davada flaş tahliye kararı çıktı
Son 8 sezonun en kötüsü! Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret

''Salah gelecek dertler bitecek'' derken... Son 8 sezonun en kötüsü!
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem

Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır