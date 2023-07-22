Aydın'da motosiklet kazalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerine motosiklet kazalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Kazaların yüzde 53'ünün motosiklet kazaları olduğu hatırlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri ve Şahin görevlilerince Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerine bilgilendirmelerde bulunularak, Aydın'da kazaların yüzde 53'ü motosiklet kazalarından oluştuğu hatırlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri ve Şahin görevlilerince Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler tarafından motosiklet sürücülerine Aydın'daki kazaların yüzde 53'ünün motosiklet kazalarından oluştuğu, yaralanmaların ve can kayıpların önüne geçmek için trafiğe çıkmadan önce koruyucu ekipmanları giymeleri gerektiği, seyir halinde araçların arasından değil, trafik levhalarına uyarak kendi şeritlerinden gitmeleri gerektiği hatırlatılarak, bilgilendirmelerde bunuldu. Motosiklet kulübü üyelerinden gelen soruları yanıtlayan ekipler motosiklet sürücülerini trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları olmaları konusunda uyardı.

Faaliyet sonunda kulüp üyeleri, polis ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN