Apartmanlardan 4 motosiklet çalan şüpheliler yakalandı; o anlar kamerada

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 14 ve 15 yaşlarındaki 4 şüpheli, girdikleri apartmanlarda park halindeki 4 motosiklet ve 2 motosiklet plakası çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde meydana geldi. R.S. (15), G.Ç. (14), D.R. (15) ve O.Ç. (14), apartman bahçelerinde park halindeki 4 motosiklet ile 2 motosiklet plakasını çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bazı kameralara yön vererek ya da yerlerini değiştirerek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili şikayet üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkıp, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler R.S., G.Ç., D.R. ve O.Ç. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.S., G.Ç. ve D.R. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. O.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,