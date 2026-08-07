Haberler

Germencik'te Mobilya Dükkanında Yangın

Germencik'te Mobilya Dükkanında Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Meydan Sokağı'nda N.T'ye ait 2 katlı mobilya dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve Belediye Başkanı Burak Zencirci de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ekiplerce söndürülen yangın hasar oluşturdu.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi