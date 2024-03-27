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Aydın'da Lösemili Çocuklar ve Aileleri İçin İftar Programı Düzenlendi

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Aydın'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

LÖSEV İzmir İl Koordinatörlüğünce bir otelde düzenlen programda, lösemili çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Burada konuşma yapan LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, lösemi, kanserle mücadele eden çocuk, erişkin hastalara ve ailelerin verdikleri zorlu mücadelede yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurucumuz olan Çocuk hemotoloji ve Onkoloji Doktoru Üstün Ezer'in başlattığı bu iyilik hareketinde, siz değerli destekçilerimizin katkılarıyla pek çok başarıya imza attık. Türkiye genelinde yürüttüğümüz yardım çalışmaları, hayat kurtaran tedaviler, eğitim ve sosyal destekler, lösemili çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaya devam ediyoruz."

Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin de böylesi anlamlı bir akşamda burada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Halil İbrahim Ertekin Lösemi Çocuk İzmir Aydın Sağlık Güncel Haberler

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