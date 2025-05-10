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Aydın'da Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Şarampolden Ölü Bulundu

Aydın'da Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Şarampolden Ölü Bulundu
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Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 35 yaşındaki Ahmet Çığ, devrilen otomobilinin yakınında ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, şarampole devrilen otomobilinin yakınında ölü olarak bulundu.

Yenimahalle Mahallesi'nde oturan Ahmet Çığ'dan (35) dün haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarı yaptı.

Ekiplerin başlattığı arama çalışması devam ederken, Dutluoluk Mahallesi'nde bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarı geldi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, 48 AHC 088 plakalı otomobilin çevresinde yaptığı araştırmada Çığ'ın cansız bedeni yaklaşık 20 metre uzakta buldu.

Çığ'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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