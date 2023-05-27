Aydın'da kaybolan genç kız sosyal medyada tanıştığı gençle Kilis'e gitmiş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, misafirliğe geldiği babasının evinden çarşamba günü "Anneme gidiyorum" diye çıkan ve 4 gündür haber alınmayan 17 yaşındaki Zehra Zeynep Uncu'nun sosyal medya aracılığı ile tanıştığı bir gençle Kilis'e gittiği ortaya çıktı. Zehra, ailesini arayarak sağlığının yerine olduğunu söyledi.

Efeler ilçesinde, babası Ferhat Uncu'dan ayrılan annesi Sevim Atalay'ın yanında yaşayan Zehra Zeynep Uncu (17), geçen 20 Mayıs'ta Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'ndeki babasının yanına geldi. 4 gün kalan genç kız, öğle saatlerinde annesinin yanına döneceğini söyleyerek, babasının evinden ayrıldı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi genç kıza ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

GENÇ KIZ KİLİS'TE ORTAYA ÇIKTI

Her yerde aranan genç kız bugün akşam saatlerinde annesini arayarak Kilis'te olduğunu, sağlığının iyi olduğunu söyledi. Zehra'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir gençle Aydın Otogarı'ndan otobüsle Kilis'e gittiği öğrenildi. Ailesi kızlarına bir an önce eve dönmesini bekliyor.