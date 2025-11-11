Haberler

Aydın'da Kavga: Sopayla Yaralayan Tutuklandı

Aydın'da Kavga: Sopayla Yaralayan Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, A.Ş. adlı genç, husumetlisi M.Ç.'yi sopayla ağır yaralayarak tutuklandı. Olayın ardından M.Ç., hastaneye kaldırılırken, A.Ş. kısa sürede yakalandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan tartışmada husumetlisi M.Ç'yi (18), sopayla darbederek ağır yaralayan A.Ş.(21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında geçmişe dayanan husumet bulunduğu öne sürülen A.Ş ve M.Ç.arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., sopayla M.Ç.'ye saldırdı. M.Ç., olayda ağır yaralanırken, A.Ş. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Ağır yaralı M.Ç., ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağmuruna tutuldu
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İşler iyice kızışıyor! Yeni şampiyonluk oranlarında büyük değişim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.