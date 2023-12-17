Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yapan M.N.T., suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi Belen Tepesi mevkiSinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. İhbarla operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen M.N.T.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çeşitli eşyalara da el konuldu. Gözaltına alınan M.N.T.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi Belen Tepesi mevkiSinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. İhbarla operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen M.N.T.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çeşitli eşyalara da el konuldu. Gözaltına alınan M.N.T.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.