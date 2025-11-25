Haberler

Aydın'da Jeotermal Boru Hattında Patlama

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal sıcak su boru hattında meydana gelen patlama sonucu, Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı ve çevrede önemli tahribat oluştu. Olay yerine ekipler ve yetkililer intikal etti.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde jeotermal sıcak su boru hattında patlama oldu. Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı.

Germencik-Bozköy ana yolu yakınında bulunan bir jeotermal santralinden yakın mevkideki bir termal otele giden sıcak su boru hattında, patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yüksek sıcaklıktaki sular çevreye aktı. Bozköy ile Germencik ilçesi arasındaki yolda tahribat yaşandı. Jandarma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi yetkilileri, olay yerine geldi. Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekipler ve jeotermal santral yetkilileri, vanaların kapatıldığını duyurdu. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, olay yerinde inceleme yaptı.

