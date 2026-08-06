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Aydın Jandarması'ndan Suçla Mücadelede Büyük Başarı

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Aydın'da jandarmanın yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin veriler açıklandı.

Aydın'da jandarmanın yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin veriler açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı suçlarda yüzde 20, hırsızlık suçlarında yüzde 12, kişilere karşı suçlarda ise yüzde 21 azalma sağlandı.

Trafik kazaları ile kazalarda ölen veya yaralananların sayısında da yüzde 8 azalma görüldü.

Operasyonlarda 667 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 16 organize suç örgütü çökertildi. Kaçakçılık ve organize suç alanında yüzde 167 artış kaydedildi.

Narkotik suçlarla mücadelede yüzde 128, siber suçlarla mücadelede ise yüzde 63 artış görüldü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 29 nitelikli olay aydınlatıldı.

Kaynak: AA
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