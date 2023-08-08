Aydın'da Jandarma Ekipleri Şüphe Üzerine Şahsın Üzerinde Samuray Kılıcı Ele Geçirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Akbük Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir adet samuray olarak tabir edilen kılıç ele geçirildi. Şüpheli şahsın adli sürecinin devam ettiği öğrenildi.