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Aydın'da Jandarma Ekipleri Şüphe Üzerine Şahsın Üzerinde Samuray Kılıcı Ele Geçirdi

Güncel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Akbük Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir adet samuray olarak tabir edilen kılıç ele geçirildi. Şüpheli şahsın adli sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'da jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde samuray kılıcı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Akbük Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir adet samuray olarak tabir edilen kılıç ele geçirildi. Şüpheli şahsın adli sürecinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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