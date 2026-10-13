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Aydın'da iki otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Aydın'da iki otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Aydın'da polisin iki otomobilde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 50 gram kokain, 50 gram bonzai ham maddesi ve 50 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

AYDIN'da polisin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen iki otomobile düzenlediği operasyonda, 50 gram kokain, 50 gram bonzai ham maddesi ve 50 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Didim'e uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dün gece, 2 otomobili bir süre takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Araçlardan biri Efeler ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde, diğeri ise İncirliova ilçesi girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 50 gram kokain, 50 gram bonzai ham maddesi ve 50 sentetik hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan Yılmaz C., Zeynep A., Baran B. ve Uğur B. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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