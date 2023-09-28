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Aydın'da Hint Keneviri Yetiştiriciliği Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde ve fabrikanın arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, iki ayrı noktada yaptıkları aramada 127 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. ile B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.