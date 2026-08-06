Aydın'da haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde, haber alınamayan 49 yaşındaki Muharrem Tosun için arama çalışması başlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, haber alınamayan 49 yaşındaki Muharrem Tosun için arama çalışması başlatıldı.
Yenikent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tosun'dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Başvuru üzerine arama çalışması başlatıldı. Tosun'un son görüldüğü Fevzipaşa Mahallesi'ndeki çalışmalara jandarma, polis ve AFAD ekipleri katılıyor.
Kaynak: AA