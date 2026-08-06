Haberler

Aydın'da haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde, haber alınamayan 49 yaşındaki Muharrem Tosun için arama çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, haber alınamayan 49 yaşındaki Muharrem Tosun için arama çalışması başlatıldı.

Yenikent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tosun'dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Başvuru üzerine arama çalışması başlatıldı. Tosun'un son görüldüğü Fevzipaşa Mahallesi'ndeki çalışmalara jandarma, polis ve AFAD ekipleri katılıyor.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler