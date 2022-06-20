Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletinde boğulan iki çocuğun cenazesi defnedildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletinde boğulan iki çocuğun cenazesi defnedildi. Yüzmek için girdikleri yapay sulama göletinde boğulan Resul Baybura (17) ve Yusuf Güzel (16) için Bilal Habeşi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ölen gençlerin yakınları burada gözyaşı döktü. Baybura ve Güzel'in cenazeleri, kılınan namazın ardından Malhallı mezarlığına defnedildi. Resul Baybura'nın Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olan ağabeyi Ü.B. ise cenaze törenine özel izinle jandarma gözetiminde getirildi. Pınarbaşı Mahallesi'nde dün, yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kaybolmuş, tahliye edilen gölette, Resul Baybura ve Yusuf Güzel'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel Yusuf Güzel Nazilli Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.