Aydın'da flamingolar için yemleme çalışması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Menderes Nehrinde konaklayan flamingolar ve diğer yaban hayvanlarının beslenmesine destek amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; doğaya ve yaban hayatına yönelik destek çalışmaları kapsamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yemleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, doğaya 150 kilogram ibis ve flamingo yemi, 100 kilogram yabani kuş yemi ve 60 kilogram köpek maması bırakıldı. Taşkın nedeniyle bazı sulak alanlara ulaşım sağlanamaması üzerine bölgedeki vatandaşlar traktörleriyle destek vererek ekiplerin ulaşamadığı noktalara erişimini sağladı. Böylece yemleme çalışmaları sulak alanların farklı noktalarında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile bölgede konaklayan kuş türleri ve diğer yaban hayvanlarının beslenmesine destek sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
